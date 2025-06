Chivu ecco la sua Inter | giovani continuità e pragmatismo

Chivu, simbolo di continuità e pragmatismo, si prepara a guidare l’Inter in una fase di transizione. La sua nomina, anche se impopolare e sorprendente, nasce dalla volontà di portare avanti un progetto senza sbavature, affidandosi a chi ha voglia di rischiare e di crescere. Ma il piano B si rivela inevitabilmente complesso: tra sfide e aspettative, la vera domanda è se questa scelta potrà davvero rilanciare i nerazzurri.

Inutile girarci attorno, Cristian Chivu allenerà l’Inter perché era l’unico che aveva voglia di farlo tra i tecnici contattati dal club. È una decisione impopolare, difficile da spiegare ai tifosi: perché la squadra vice-campione d’Europa è finita nelle mani di un esordiente? Le risposte sono varie. Fabregas era l’allenatore che metteva tutti d’accordo per aprire un nuovo ciclo, ma non è stato possibile abbattere il muro del Como. Il piano B si chiamava Patrick Vieira, un tecnico pragmatico, reduce da un’eccellente stagione con il Genoa e dall’esperienza già più che discreta. E però il francese ha preferito restare dov’è, segno che non c’è molta voglia di allenare una squadra reduce da una batosta, mezza da rifondare e alle prese con casistiche sfavorevoli tra Mondiale per club e preparazione estiva inusuale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it