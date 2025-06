Chivu definito lo staff | c’è Palombo e poi torna un protagonista del Triplete

Le novità nello staff tecnico di Cristian Chivu all’Inter sono entusiasmanti: oltre alla conferma di Angelo Palombo, protagonista del triplete nerazzurro, tornano figure fondamentali come Gianluca Spinelli. Un mix di esperienza, talento e passione pronto a scrivere un nuovo capitolo di successo per la squadra. L’arrivo di Palombo e il ritorno di figure storiche promettono di rafforzare la leadership e l’entusiasmo nello spogliatoio. È il momento di sognare in grande!

Chivu staff. Importanti novità emergono da Sky Sport in merito alla composizione dello staff tecnico che affiancherà Cristian Chivu nella sua nuova avventura da allenatore della prima squadra dell’Inter. È stato confermato l’ingresso di Angelo Palombo, ex capitano della Sampdoria, che porterà in dote la sua esperienza e il suo carisma nello spogliatoio nerazzurro. Resteranno al loro posto due figure chiave dello staff attuale: Gianluca Spinelli, preparatore dei portieri di grande esperienza anche in ambito internazionale, e Mario Cecchi, prezioso collaboratore tecnico. Chivu staff: torna Rapetti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

