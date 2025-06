Chivu c’è la data del ritrovo ad Appiano Gentile prima della partenza in USA – TS

Cristian Chivu si prepara a vivere un emozionante nuovo capitolo come allenatore dell’Inter, con l’attesa ufficializzazione prevista per lunedì. Ma prima di partire per gli Stati Uniti, i nerazzurri si ritroveranno ad Appiano Gentile per mettere a fuoco gli ultimi dettagli. Questo momento rappresenta il primo passo di una sfida entusiasmante che potrebbe rivoluzionare il futuro del club, e tutti attendono con trepidazione l’annuncio ufficiale.

Chivu presto sarà ufficialmente un nuovo allenatore dell’Inter. Lunedì la data dell’ufficialità, ma anche quella del ritrovo ad Appiano Gentile prima della partenza in USA. Le ultime notizie relative alla nuova avventura del tecnico sulla panchina nerazzurra secondo Tuttosport. PRIMO GIORNO DI LAVORO – È cominciata ufficiosamente ieri la nuova avventura di Cristian Chivu come allenatore dell’ Inter. Prima però dell’annuncio ufficiale, previsto per lunedì, sarà necessario che il tecnico completi la risoluzione del contratto che lo lega al Parma fino al 30 giugno. Un passaggio formale, ma obbligato, visto che il tesseramento con l’ Inter deve avvenire in anticipo rispetto all’apertura ufficiale della nuova stagione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu, c’è la data del ritrovo ad Appiano Gentile prima della partenza in USA – TS

In questa notizia si parla di: Chivu Data Ritrovo Appiano

Marotta a Sky Sport: «Abbiamo sondato anche la pista Fabregas ma non ci è stata data la possibilità. Chivu? Non è un ripiego» - Beppe Marotta svela i piani dell’Inter in esclusiva a Sky Sport, parlando dell’addio di Inzaghi e delle strategie future.

Inter, i primi impegni di Chivu a giugno: c’è il Mondiale per Club - Esordio immediato per Cristian Chivu sulla panchina dei nerazzurri: ecco il calendario. Si parte con il Mondiale per Club ... Segnala gianlucadimarzio.com

Dalla Kings League con Er Faina all’Inter con Chivu: ti ricorderai sicuramente di lui - Tornerà all’Inter e farà parte dello staff di Chivu. Dalla Kings League al nerazzurro, dopo 12 anni il centrocampista ritrova Milano. msn.com scrive

Chivu-Inter, oggi nuovo incontro: attesi firma e annuncio ufficiale - L'Inter e Cristian Chivu sono pronti a dirsi sì. Dopo un primo incontro, positivo, che si è svolto giovedì sera, oggi altro round tra la dirigenza nerazzurra, il tecnico rumeno e il suo agente per sis ... Riporta msn.com