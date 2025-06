Chiusura ponte Ariosto | Indispensabile intervento ma attenzione alle attività commerciali

Siamo stati informati per tempo dal Comune, ma è fondamentale bilanciare l’indispensabile intervento di sicurezza con la tutela delle attività commerciali locali. La chiusura del Ponte Ariosto rappresenta una sfida, ma anche un’opportunità per ripensare e rafforzare il nostro tessuto economico e sociale. Confesercenti del Veneto Centrale invita tutte le parti a collaborare affinché questa fase transitoria possa trasformarsi in un momento di crescita e valorizzazione del territorio.

Dopo l’annuncio della chiusura per due mesi del Ponte Ariosto, nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza di alcune infrastrutture strategiche cittadine, Confesercenti del Veneto Centrale esprime la propria posizione attraverso il presidente Nicola Rossi. «Siamo stati informati per tempo dal. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Chiusura ponte Ariosto: «Indispensabile intervento ma attenzione alle attività commerciali»

