Chiusura estiva della linea ferroviaria | ecco tutti gli orari dei bus sostitutivi

Se devi programmare i tuoi viaggi, ecco tutto quello che devi sapere: dalla chiusura estiva delle linee ferroviarie Colico-Chiavenna e Tirano-Milano, ai dettagli sugli orari dei bus sostitutivi. Con questa guida, potrai muoverti senza stress e arrivare puntuale a destinazione, anche durante i lavori di potenziamento in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Rimani aggiornato e pianifica al meglio i tuoi spostamenti estivi!

Com'è noto, dal 15 giugno, quindi tra poco piĂą di una settimana, al 14 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, chiuderanno le linee ferroviarie Colico-Chiavenna e Tirano-Milano, nella tratta compresa tra Tirano e Lecco.

