chiuso il salone di federico fashion style al vomero

Il salone Federico Fashion Style al Vomero, punto di riferimento per stile e novità dal 2021, ha chiuso i battenti. Dopo due anni di servizi fashion nel cuore di Napoli, lo spazio è ormai vuoto e il numero di telefono inattivo.

Il salone napoletano di Federico Fashion Style, aperto nel 2021 all'interno della Coin al Vomero in via Scarlatti, ha chiuso i battenti. Come appreso da NapoliToday il negozio è chiuso da circa un mese. Lo spazio è vuoto, il numero è disattivato e non è più possibile prenotare.