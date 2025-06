Chiude la storica pasticceria Arturo | da più di cento anni sfornava la tradizione

Dopo oltre un secolo di dolci e tradizione, la storica Pasticceria Arturo di Fano si appresta a chiudere le sue porte, scrivendo una memorabile pagina di storia locale. Un luogo che ha saputo deliziare generazioni con i suoi sapori autentici, simbolo di artigianalità e passione. Domenica 8 giugno, un addio che lascia un vuoto nel cuore della comunità, ma anche un’eredità di gusto e tradizione che vivrà per sempre.

Fano, 7 giugno 2025 – Un altro pezzo di storia fanese che se ne va, una pagina di storia che ha saputo attraversare il tempo restando sempre fedele a se stessa. Domenica 8 giugno calerà il sipario su uno dei nomi più amati della pasticceria fanese: chiude infatti definitivamente la storica Pasticceria Arturo di via Fanella 13. Un'attività che affonda le sue radici all'inizio del Novecento, quando la bisnonna del pasticciere Massimo Mei aprì un forno a legna, di quelli che hai tempi sorgevano come punto di riferimento alimentari nelle periferie cittadine. Era il 1915, circa. Prima della guerra. Poi a partire dagli anni Sessanta, quel forno si è trasformato in una pasticceria, in cui sono state mantenute vive le antiche ricette di famiglia, arricchite negli anni con saperi e sapori tramandati per generazioni.

