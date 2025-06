Chiude al transito l' incrocio tra via Nonantolana e via Fossa Monda Nord

Il Comune ha deciso di chiudere al transito l’incrocio tra via Nonantolana e via Fossa Monda Nord, nei pressi del Ponte di Navicello, per garantire maggiore sicurezza. Strada Fossa Monda Nord sarà così inaccessibile ai veicoli, mentre pedoni e residenti potranno continuare a muoversi liberamente. Questa misura mira a migliorare la fluidità del traffico e a tutelare i cittadini, favorendo un ambiente più sicuro e vivibile per tutti.

Strada Fossa Monda Nord non sarà più accessibile al transito veicolare dall’incrocio con via Nonantolana, nei pressi del Ponte di Navicello. È infatti stata disposta dal Comune la chiusura fisica dell’incrocio per impedire le manovre veicolari da e verso strada Fossa Monda Nord, mentre pedoni e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Chiude al transito l'incrocio tra via Nonantolana e via Fossa Monda Nord

In questa notizia si parla di: Incrocio Fossa Monda Nord

Tokyo: scatta il verde all'incrocio più trafficato al mondo - (agr) Incrocio di Shibuya, Tokyo. Quando scatta il verde al semaforo un mare di persone si riversa in strada per attraversare il crocevia più trafficato al mondo. Le immagini dell'incredibile ... Si legge su video.corriere.it

Decine di corpi esumati da una fossa comune nel nord di Gaza - Le squadre di soccorso a Gaza hanno iniziato a riesumare i corpi da una fossa comune nel nord della Striscia, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa palestinese Wafa. I resti erano stati ... Segnala msn.com

Decine di corpi esumati da una fossa comune nel nord di Gaza - Gli sforzi per esumare i corpi da una fossa comune nel nord di Gaza sono in corso. Almeno 40 corpi sono stati recuperati dall'inizio di questa settimana e saranno sepolti in cimiteri ufficiali Le ... Lo riporta it.euronews.com