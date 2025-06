Chiesa vuole tornare subito in Italia la rivelazione apre nuovi scenari | cosa farà il Napoli

Federico Chiesa ha deciso: il suo cuore pulsa ancora per l’Italia e la Serie A. Dopo un’esperienza in Inghilterra, tra alti e bassi con il Liverpool, l’attaccante ora sogna di tornare a casa. La sua volontà di riabbracciare il campionato italiano apre nuovi scenari per Napoli e le altre grandi squadre. Cosa farà il club azzurro per assicurarsi le sue qualità? Il mercato si infiamma: tutto è ancora da scrivere.

L’attaccante oggi in forze al Liverpool ha chiesto esplicitamente di tornare in Italia in estate, aprendo nuovi scenari: quali saranno le prossime mosse degli azzurri Si è deciso Federico Chiesa e non ha più alcun dubbio: la sua priorità è quella di tornare in Serie A. L’avventura al Liverpool si è rivelata un disastro, nonostante la vittoria della Premier League alla quale ha contribuito il tanto che è bastato giusto per ricevere la medaglia. Understand Federico Chiesa’s priority for this summer transfer window is to return to Italy. Chiesa loves Liverpool but limited game time an issue and Italian clubs started contacts to be informed on potential deal conditions. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Chiesa vuole tornare subito in Italia”, la rivelazione apre nuovi scenari: cosa farà il Napoli

In questa notizia si parla di: Chiesa Tornare Italia Scenari

La scelta di tornare a Nicea, dove il primo Concilio dette il Credo alla Chiesa - La scelta di tornare a Nicea, dove il primo concilio formulò il Credo, rappresenta un gesto di profonda significanza.

Gli occhi della #SerieA su #Chiesa, in uscita dal #Liverpool: ma in quale club potrebbe giocare Partecipa alla discussione

Chiesa apre al ritorno in Italia: Milan di Allegri in pole nelle quote, ma occhio alla Roma - `La possibilità di tornare in Italia sarà un tema da affrontare in estate`. Con queste parole, rilasciate in un`intervista, Federico Chiesa apre all`ipotesi di rientro. Scrive calciomercato.com

Federico Chiesa pronto a tornare in Italia: il futuro del giocatore nel calciomercato estivo - Questo scenario ha spinto il club britannico a considerare ... Nonostante ciò, la volontà di Chiesa di tornare in Italia potrebbe fungere da chiave per trovare un compromesso, per quanto le trattative ... Da gaeta.it

Chiesa torna in Serie A: si sblocca col prestito: “Ho sentito il Mister” - Il calciomercato in Serie A torna a vedere protagonista Federico Chiesa, calciatore che tornerebbe in Italia dopo un anno al Liverpool. Segnala spaziomilan.it