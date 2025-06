Chiellini a tutto tondo | Conte e Allegri i migliori allenatori che ho avuto il retroscena col Real Madrid la Serie B con la Juve e sulla nuova vita da dirigente…

Giorgio Chiellini, una vera icona del calcio italiano, si svela a 360 gradi nel suo percorso tra successi e sfide. Dai momenti indimenticabili con Conte e Allegri, ai retroscena con il Real Madrid, fino alla sua nuova vita da dirigente juve. Un viaggio ricco di emozioni e insegnamenti che ora si arricchisce di un ruolo strategico: scopriamo insieme le sue parole e la sua visione futura. La sua storia è un esempio di passione e resilienza, pronta a ispirare nuove generazioni.

Chiellini a tutto tondo sulla sua carriera e sull’attuale ruolo da dirigente bianconero: tutte le dichiarazioni. Il nuovo Director of Football Strategy della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato a The Excellent Leadership Podcast, raccontando tanti retroscena della sua carriera e il suo nuovo ruolo. Di seguito le parole del dirigente bianconero. LA SERIE B CON LA JUVE – «All’epoca avevo 22 anni, ero appena arrivato in Juventus ed era un momento per me anche di prendere più responsabilità, per diventare più importante nella squadra. Le persone che dovevano essere menzionate all’epoca erano Buffon, Del Piero, Trezegueti, Nedved, Camoranesi, quei giocatori che hanno deciso di rimanere, che avevano già vinto la Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com