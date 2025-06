Chiede aiuto alla polizia per fare benzina ma ha tre migranti in auto | arrestata e poi scarcerata

Una donna si rivolge alla polizia per fare benzina, ma ciò che sembra un gesto innocente si trasforma in una catena di eventi inaspettati: arrestata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina a causa di tre cittadini cinesi a bordo. Dopo quasi tre mesi di detenzione, la sua vicenda si conclude con una scarcerazione, sollevando importanti interrogativi sul confine tra assistenza e illegalità. Una storia che mette in luce le sfide della legge e dell’accoglienza nel nostro paese.

Chiede alla polizia di aiutarla a fare benzina, ma in macchina con lei c’erano tre cittadini cinesi e viene arrestata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Dopo quasi tre mesi al Coroneo viene scarcerata da una sentenza del Tribunale. Come riporta Il Piccolo, è accaduto a una donna. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Chiede aiuto alla polizia per fare benzina, ma ha tre migranti in auto: arrestata e poi scarcerata

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Chiede Polizia Fare Benzina

Incidente in Viale Miramare, motociclista chiede al pedone rimasto illeso di rivolgersi alla polizia locale - Un incidente si è verificato ieri, 12 maggio, intorno alle 14.45, in viale Miramare a Trieste. Un motociclista, coinvolto nell'episodio, ha invitato un pedone rimasto illeso a contattare la polizia locale per fornire testimonianze utili.

Truffa dei 5 euro al distributore di benzina: come funziona - Un individuo si avvicina a un automobilista intento a fare rifornimento ... distributori di benzina. Contattare immediatamente le forze dell’ordine: in caso di truffa o minaccia è possibile chiamare ... Scrive virgilio.it

Reggio Emilia: agenti costretti a fare 40 chilometri per un pieno - Lo strano caso della polizia locale della Val d’Enza: chiuso il distributore ’Ip’ di Cavriago, per fare benzina devono andare ... Il consigliere chiede all’Unione come intende porre ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Accise sulla benzina insostenibili: l’esposto alle Procure siciliane - SICILIA – Le accise sui carburanti continuano a pesare in modo insostenibile sulle tasche degli automobilisti italiani. Dal 2000 a oggi l’accisa sulla benzina è aumentata del 35%, mentre quella sul ga ... Scrive newsicilia.it

VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA