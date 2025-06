Chiara Bracalente e Alice Pieroni brillano nel trofeo Outsider di scherma

Chiara Bracalente e Alice Pieroni, stelle emergenti della Macerata Scherma, hanno incantato il Trofeo Outsider di scherma ad Alpago, distinguendosi con tecnica e determinazione nel prestigioso palcoscenico veneto. Le due giovanissime, uniche rappresentanti della regione nella categoria Bambine di fioretto, sono state guidate dalla leggendaria Maestra Carola Cicconetti, pluricampionessa mondiale. La loro performance promette un brillante futuro. Chiara ha ottenuto 3...

Ad Alpago hanno destato una bella impressione Chiara Bracalente e Alice Pieroni della società Macerata Scherma nel trofeo Outsider under 13. Le due, nella categoria Bambine di fioretto, erano le uniche rappresentanti provenienti dalla regione e sono state accompagnate dalla maestra Carola Cicconetti, pluricampionessa mondiale di Fioretto. Hanno mostrato un'ottima tecnica nel qualificato palcoscenico della scherma veneta. Chiara ha ottenuto 3 vittorie su 4 incontri nel girone iniziale, dopo aver superato il primo assalto ad eliminazione diretta si è trovata di fronte la compagna di club Alice, nel derby Chiara ha avuto la meglio.

