Chi sono i favoriti per sostituire Ange Postecoglou?

Le voci di un possibile cambio in panchina al Tottenham sono più vive che mai. Con il licenziamento di Ange Postecoglou, la corsa per il suo sostituto si infiamma, coinvolgendo nomi di spicco e nuove promesse del calcio europeo. Chi tra questi candidati riuscirà a conquistare il cuore dei tifosi e a guidare il team verso nuovi successi? La risposta si avvicina, ma il mercato resta aperto e ricco di sorprese.

2025-06-06 23:57:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: I contendenti a sostituire Ange Postecoglou a Tottenham in seguito al suo licenziamento hanno iniziato a inondare il mercato. Thomas Frank in cima alla prima lista, ma Spurs sta anche considerando molti altri candidati, tra cui Andoni Iraola di Bournemouth, Oliver Glasner di Crystal Palace e Marco Silva di Fulham. C’è stata anche una discussione interna su un ritorno sensazionale per l’ex capo Mauricio Pochettino, che attualmente gestisce la squadra nazionale degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Il Tottenham esonera Ange Postecoglou: al tecnico greco-australiano non basta il trionfo in Europa League, complice il 17° posto in campionato - PREMIER LEAGUE - Il Tottenham esonera Ange Postecoglou: al tecnico greco-australiano non basta il trionfo in Europa League, complice il 17° posto in campionato. Lo riporta eurosport.it

TOTTENHAM - Esonerato Ange Postecoglou - Il presidente del Tottenham, Daniel Levi, ha deciso di esonerare Ange Postecoglou. La separazione arriva nonostante il tecnico abbia riportato una coppa, l'Europa League, nella bacheca del club 17 ann ... Secondo napolimagazine.com

Postecoglou, clamoroso al Tottenham: vince l’Europa League e viene esonerato! - Drastica decisione in Premier League, il tecnico paga il pessimo cammino in campionato: Frank del Brentford in pole ... Si legge su tuttosport.com

