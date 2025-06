Chi sono davvero gli afidi i “pidocchi delle piante” che infestano i nostri giardini | cosa li attira e come allontanarli

Gli afidi, conosciuti anche come "pidocchi delle piante", sono minuscoli parassiti che mettono a dura prova la salute del vostro giardino. Attirati da germogli teneri e ambienti umidi, questi insetti possono essere combattuti efficacemente con rimedi naturali che rispettano l'ecosistema. Scopriamo insieme come riconoscerli e allontanarli, per proteggere le nostre piante senza ricorrere a prodotti chimici aggressivi. Continua a leggere.

