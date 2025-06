Chi sarà il prossimo CT dell’Italia dopo l’umiliante ko in Norvegia | c’è un favorito se Spalletti va via

Dopo l’umiliante ko in Norvegia, il futuro dell’Italia nel calcio si fa incerto. Con Spalletti sulla graticola, le opzioni dei vertici federali si concentrano su figure esperte come Pioli e Ranieri. Ma chi sarà il vero prossimo commissario tecnico? Il tempo stringe e la scelta potrebbe riscrivere le sorti della Nazionale. Restate sintonizzati, perché presto potremmo scoprire il nome che guiderà gli azzurri verso nuove vittorie.

Dopo il pesante 3-0 incassato dalla Norvegia, il futuro di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra è in bilico. Lunedì contro la Moldova sarà decisivo. In caso di addio, la FIGC ha già due nomi in cima alla lista: Stefano Pioli e Claudio Ranieri. E sui social è già plebiscito per quest'ultimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it