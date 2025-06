Chi può batterci? torna su Rai1 | da sabato 7 giugno in prima serata con Marco Liorni e una squadra di vip

Preparati a vivere un’estate all’insegna della sfida e del divertimento: torna “Chi può batterci?” su Rai1, il game show che mette alla prova celebrità e pubblico in emozionanti sfide. Con Marco Liorni alla guida e ospiti VIP, ogni puntata promette colpi di scena e momenti indimenticabili. Non perdere l’appuntamento da sabato 7 giugno: la gara più coinvolgente dell’anno sta per ripartire, pronta a sorprenderci ancora una volta.

Sabato 7 giugno 2025 torna in prima serata su Rai1 il family game show "Chi può batterci?", condotto da Marco Liorni. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il programma riparte dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma con tre nuove puntate ricche di sfide, colpi di scena e ospiti vip. In ogni puntata, una squadra di sei personaggi famosi guidata da Marco Liorni affronterà 101 concorrenti scelti tra il pubblico in studio. Il format, dinamico e coinvolgente, unisce il ritmo del quiz alla spettacolarità del varietà, offrendo al pubblico a casa un'esperienza tutta da vivere. Ospiti e squadra vip della prima puntata: sabato 7 giugno.

