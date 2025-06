Chi può batterci? torna da stasera su Rai 1 con Marco Liorni e qualche novità | gli ospiti del 7 giugno

Se pensavate che nessuno potesse batterci, sbagliavate: da stasera su Rai 1 torna "Chi può batterci?" con Marco Liorni e alcune novità entusiasmanti. Dopo il tentativo di settembre, il family game show si prepara a conquistare nuovamente il pubblico con ospiti VIP e sorprese imperdibili. Pronti a scoprire chi salirà sul podio? La sfida più avvincente della stagione è alle porte!

Da stasera su Rai 1 torna, con nuove puntate, Chi può batterci?, il game show condotto da Marco Liorni già proposto a settembre con poca fortuna: chi sono gli ospiti vip del 7 giugno L'anteprima dello scorso settembre non era andata benissimo per Chi può batterci?, ma ora lo show condotto da Marco Liorni ci riprova, a partire da stasera su Rai 1 in prima serata. Il family game show (prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Blu Yazmine) accompagnerà il pubblico del primo canale Rai per i prossimi tre sabato sera. Chi può batterci: le novità e gli ospiti del 7 giugno Lo show torna su Rai 1 con un look più contemporaneo e calibrato per il prime time: completamente ripensate sono infatti la scenografia, di Riccardo Bocchini, e la fotografia, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Chi può batterci? torna da stasera su Rai 1 con Marco Liorni e qualche novità: gli ospiti del 7 giugno

