Chi può batterci? stasera in tv il game show con Marco Liorni | anticipazioni e ospiti

Sfida unica nel suo genere che mette alla prova intelligenza, spirito di squadra e intuizione. Chi potrà batterci stasera in tv? Scopri anticipazioni, ospiti speciali e tutto quello che devi sapere su questo emozionante show condotto da Marco Liorni, pronto a regalare tante sorprese e momenti di grande divertimento. Non perdere l'appuntamento: il divertimento è garantito!

Marco Liorni torna in con una nuova avventura televisiva: parliamo di "Chi può batterci?", il game show in onda a partire da questa sera, sabato 7 giugno dalle 21.30 su Rai 1. Un format avvincente, dove non sono solo i volti noti a sfidarsi: anche il pubblico stesso entra in gioco, creando un. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Chi può batterci?" stasera in tv il game show con Marco Liorni: anticipazioni e ospiti

