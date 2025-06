CHI PUÒ BATTERCI | PARATA DI VIP SU RAI1 NEL GAME CHE ACCENDE IL SABATO SERA ESTIVO

Chi può batterci? La sfida più scoppiettante dell’estate è pronta a tornare su Rai1! Con Marco Liorni alla guida, tre nuove puntate di un game show familiare che promette emozioni, risate e colpi di scena. Dal cuore degli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, lo spettacolo si rinnova con una scenografia mozzafiato e atmosfere coinvolgenti. Preparatevi a vivere un sabato sera estivo all’insegna del divertimento: inizia l’avventura!

Torna “Chi può batterci?”, il family game show condotto da Marco Liorni che accende il sabato sera estivo di Rai1 a partire dal 7 giugno. Tre nuove puntate dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma con una scenografia completamente ripensata da Riccardo Bocchini e la fotografia, firmata da Mario Catapano, che contribuiranno a valorizzare ritmo e atmosfere con uno stile immersivo e raffinato. Sarà un’esperienza coinvolgente e dinamica, in cui una squadra composta da sei vip capitanata da Marco Liorni, affronterà in ogni puntata 101 agguerriti concorrenti scelti tra il pubblico in studio. Nella prima puntata dell’edizione 2025 di “Chi può batterci?” la squadra di Marco Liorni sarà composta da Max Tortora, Natasha Stefanenko, Massimo Ghini, Gloria Guida e Francesca Manzini. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CHI PUÒ BATTERCI: PARATA DI VIP SU RAI1 NEL GAME CHE ACCENDE IL SABATO SERA ESTIVO

