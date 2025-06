Chi può batterci? | anticipazioni ospiti e streaming della puntata di oggi 7 giugno

Stasera, alle 21:30 su Rai 1, torna “Chi può batterci?”, il game show che unisce emozione, sfide coinvolgenti e tanto divertimento. I telespettatori avranno l’opportunità di mettere alla prova le proprie capacità contro una squadra di ospiti speciali, vivendo un’esperienza unica nel suo genere. Pronti a scoprire anticipazioni, ospiti e come seguire la puntata in streaming? Non perdete questa serata all’insegna dell’adrenalina e della buona compagnia!

Chi può batterci?: anticipazioni, ospiti e streaming. Questa sera, sabato 7 giugno 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Chi può batterci?, il format Rai che promette di catturare l’attenzione del pubblico con un mix di sana competizione, spettacolo e divertimento. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Si tratta del primo show televisivo in cui gli spettatori in studio potranno sfidare una squadra di sei celebrità del mondo della televisione, dello spettacolo e dello sport, in una serie di prove che metteranno alla prova intelligenza, abilità e cultura generale. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Chi può batterci?: anticipazioni, ospiti e streaming della puntata di oggi, 7 giugno

