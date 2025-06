Chi può batterci? Al via stasera sabato 7 giugno con Marco Liorni

Stasera, sabato 7 giugno, torna su Rai1 'Chi può batterci?', il coinvolgente family game show condotto da Marco Liorni. Tre nuove puntate piene di emozioni e sfide coinvolgenti aspettano il pubblico dagli studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma. Ma la domanda che tutti si pongono è: chi potrà batterci questa sera? Scopriamolo insieme in un'avventura ricca di suspence e divertimento.

(Adnkronos) – Da stasera, sabato 7 giugno, torna in prima serata su Rai1 'Chi può batterci?', il family game show condotto da Marco Liorni, pronto a rimettersi in gioco in tre nuove puntate dagli studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma. Sarà un'esperienza coinvolgente e dinamica, in cui una squadra composta da sei vip capitanata da Marco .

