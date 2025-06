Chi mette il burqa alla democrazia

Chi mette il burqa alla democrazia? Oggi, la nostra Costituzione, un tempo plastilina da plasmare, sembra essere maneggiata da chi le dà forme strane per illudere il Paese. Mentre l’opposizione si prepara a scendere in piazza per Gaza, chi ha davvero a cuore il futuro degli italiani sa che, a pochi giorni dal referendum sul lavoro, il vero interesse è altrove. E questa è una realtà da svelare.

Ai miei tempi erano il Das o il pongo, una plastilina colorata che prendeva la forma che volevi. Oggi si chiama Costituzione e a maneggiarla per illudere il Paese è una sinistra che le ha dato una forma strana. Oggi i partiti di opposizione fingeranno di scendere in piazza per Gaza. Ma chiunque abbia un po' di buonsenso sa che alla vigilia di un referendum sul lavoro, se a qualcuno interessasse qualcosa di ciò che pensano gli italiani, di lavoro parlerebbe. E invece quel referendum non esiste, se non per i costi che peseranno sulle tasche di noi italiani: 140 milioni di euro. Sono le primarie del centrosinistra che sta regolando ancora i conti con l'era Renzi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Chi mette il burqa alla democrazia

In questa notizia si parla di: Mette Burqa Democrazia Forma

Trasparenze vietate: Cannes mette il burqa - A Cannes, in un paradossale intreccio di valori, si assiste all'imposizione di regole che richiamano una forma di sharia laica.

Festa musulmana in Italia, Cerno: chi mette il burqa alla democrazia - Ai miei tempi erano il Das o il pongo, una plastilina colorata che prendeva la forma che volevi. Oggi si chiama Costituzione e a maneggiarla per ... iltempo.it scrive

"La democrazia viene prima". Stop al velo islamico nelle scuole danesi - Il primo ministro danese socialdemocratico vuole estendere il divieto di burqa e niqab nelle scuole e nelle università: "La società danese non può essere governata dal conservatorismo religioso" ... Scrive msn.com

#Kaffiyeh tutorial in #Dubai