Chi è Vasile Frumuzache reo confesso di due femminicidi Il profilo Facebook condiviso con la moglie le foto con i figli lo sguardo sfuggente

Vasile Frumuzache, reo confesso di due femminicidi, si svela attraverso un profilo Facebook condiviso con la moglie, foto di famiglia e uno sguardo sfuggente. Le indagini non escludono che le vittime siano più di due. Nel suo oscuro passato, un’aggressione con olio bollente da parte di un parente di Ana Maria Andrei aggiunge altri inquietanti dettagli a questa vicenda che sta scuotendo la comunità.

Gli inquirenti non escludono che le vittime del 32enne, guardia giurata, siano più di due. In carcere è stato aggredito con dell'olio bollente da un parente di Ana Maria Andrei.

“Sono tutti sconvolti”. La scoperta choc su Vasile Frumuzache, il killer di Maria Denisa - Una scoperta sconvolgente scuote la città: Vasile Frumuzache, sospettato e ora ufficialmente killer di Maria Denisa, si rivela essere molto di più di un semplice volto oscuro.

Vasile Frumuzache e i due femminicidi confessati: a Prato l'ombra del serial killer - Due donne uccise, due confessioni in meno di ventiquattro ore, una sola, agghiacciante domanda ancora senza risposta: è possibile che Vasile Frumuzache, 32 anni, cittadino romeno residente a Monsumman

Chi è Vasile Frumuzache, il killer di Denisa e Ana Maria con la doppia vita: "Non abbiamo avuto segnali" - Vasile Frumuzache era arrivato in Italia a 14 anni, a Trapani. In Sicilia ha conosciuto la donna che ha poi sposato sei anni fa. Nel 2022 con la famiglia si è trasferito in Toscana, a Monsummano Terme

Vasile Frumuzache, killer di Maria Denisa Adas aggredito in carcere. Chi è il reo confesso