Chi è Ordonez il nuovo acquisto del Parma

Il Parma ha annunciato il primo colpo del suo mercato estivo: Christian Nahuel Ordonez. Gli emiliani avevano acquistato il centrocampista a gennaio,.

Ordonez, che regalo al Velez! Poi sarà Parma - L'emozione per la salvezza del Parma ha varcato i confini, raggiungendo anche l'Argentina. Nel quartiere Liniers di Buenos Aires, Mateo Pellegrino è diventato l'icona di una festa che ha unito i tifosi di tutto il mondo.

Parma Calcio, il primo acquisto è Christian Ordonez - Amico di Santiago Castro, anche il Bologna lo aveva puntato. “La squadra che non vedo l’ora di sfidare? L’Inter” ... Da msn.com

Parma, ecco Ordonez. Visite mediche per lui, FOTO, VIDEO - Mentre si allontana Mister Chivu...il Parma incassa il primo acquisto. Ecco Ordonez, visite mediche per lui. Argentino, origini paraguaiane, - ParmaPress24 ... parmapress24.it scrive

Calciomercato Parma, visite mediche per il centrocampista Ordonez (aspettando il nuovo tecnico) - Calciomercato Parma, visite mediche per il centrocampista argentino. Nuovo colpo in vista (aspettando il nuovo allenatore) Mentre in casa Parma proseguono le indiscrezioni sul futuro allenatore, il cl ... Scrive calcionews24.com