Chi è Maurizio Cattelan | dove vive le opere choc e il rapporto con Milano

Maurizio Cattelan, artista italiano di fama internazionale, vive tra Milano e New York, due poli della sua creatività. Con opere provocatorie e spesso choc, sfida le convenzioni e porta l’arte fuori dai musei, spingendo il pubblico a riflettere. Recentemente tornato al centro dell’attenzione con “One” a Bergamo, Cattelan continua a sorprendere, dimostrando come l’arte possa disturbare e coinvolgere, lasciando un’impronta indelebile nel panorama culturale globale.

Nato per provocare, colpire l’immaginazione, schiaffeggiare perbenismo e luoghi comuni e portare l’arte fuori dai musei. Maurizio Cattelan è l’artista italiano probabilmente più famoso e discusso al mondo in questo momento e di lui si è tornati a parlare per l’installazione “One” a Bergamo: la riproduzione di un bambino in cima alla statua di Giuseppe Garibaldi nella rotonda dei Mille dove si è diffuso anche un certo panico prima di scoprire di essere di fronte a una delle opere della mostra “open air” Seasons, visibile fino al 26 ottobre. Il personaggio. Nato a Padova nel 1960 e formatosi all'Accademia di Belle Arti di Bologna, Cattelan è, come detto sopra, conosciuto per le sue opere che sfidano le convenzioni, stimolando riflessioni profonde sul mondo dell’arte, sulla società, sulla cultura e sulla storia, come nel recente caso di Bergamo dove è chiaro il riferimento alla spedizione dei Mille e all’unità di Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it