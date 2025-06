Chi c’era alla manifestazione per Gaza a Roma | i leader di Pd M5s e Avs e la società civile Le foto dal corteo

Sabato 7 giugno 2025, Roma si è animata con una partecipata manifestazione per Gaza, coinvolgendo leader politici come Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, insieme alla società civile. Una mobilitazione senza precedenti per chiedere giustizia e solidarietà, mentre i volti noti si sono uniti in un messaggio forte contro le politiche di complicità. Le immagini del corteo testimoniano un impegno condiviso per una causa fondamentale.

Roma, manifestazione PD AVS M5S "In piazza per Gaza, basta complicità". Angelo Bonelli, Elly Schlein, Nicola Fratoianni, Giuseppe Conte alla manifestazione PD AVS M5S a sostegno della Palestina contro Israele "in piazza per Gaza, basta complicità". Roma Sabato 07 Giugno 2025

