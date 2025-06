Chess Roads | in Versiliana tutti pazzi per gli scacchi

Tutti pazzi per gli scacchi: la mostra Chess Roads alla Versiliana conquista grandi e piccini. Un affascinante viaggio attraverso 40 straordinari set provenienti da ogni angolo del mondo, che trasporta i visitatori nel cuore di questa nobile arte. Tra campioni e VIP presenti all’inaugurazione, l’evento promette di appassionare e ispirare. Non perdere l’occasione di esplorare le affascinanti strade degli scacchi e scoprire un universo senza confini.

Una mostra-evento e il big match tra campioni: la Versiliana capitale degli scacchi