Cherubini DS Parma | Vogliamo tenere Leoni Paratici-Milan? Non so perché …

Nel mondo del calcio, le notizie più sorprendenti spesso arrivano dai protagonisti stessi. Federico Cherubini, DS del Parma, ha recentemente rilasciato un’intervista che apre scenari inaspettati: si parla di Giovanni Leoni, del suo futuro, e di un possibile addio tra Fabio Paratici e il Milan. Ma cosa c’è dietro queste parole? Scopriamo insieme i retroscena e le strategie dietro le quinte del calcio italiano.

Federico Cherubini, DS del Parma, ha rilasciato un'intervista tra il futuro di Giovanni Leoni e il mancato matrimonio Fabio Paratici-Milan.

