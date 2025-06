Chelsea su Maignan Bayern in pressing su Leao | il Milan prova a resistere

Il calcio internazionale si infiamma: il Milan è sotto assedio. Dopo la partenza di Rejinders, le grandi del continente puntano i fari su due gioielli rossoneri, Maignan e Leao, pronti a fare follie pur di strapparli ai campioni d’Italia. Il Chelsea si avvicina a chiudere per il portiere, mentre il Bayern prepara l’attacco decisivo per il talento portoghese. La finestra di mercato è tutta da seguire, perché il futuro dei protagonisti è in bilico.

I gioielli di casa Milan continuano a far gola alle big del calcio europeo pronti a fare follie pur di strapparli ai rossoneri. Dopo la cessione di Rejinders al Manchester City, ora i rossoneri rischiano seriamente di perdere altri due nomi di grosso calibro, visto che il Chelsea è da giorni sul portiere Maignan e il Bayern Monaco sta per lanciare l'offensiva nei confronti di Rafa Leao. CHELSEA SU MAIGNAN: AFFARE IN CHIUSURA? Il numero uno dei rossoneri considera conclusa la sua avventura al Milan specie dopo che la trattativa per il rinnovo del contratto si è arenata da tempo. Per questo sta strizzando l'occhio alla corte del Chelsea che si è già fatto avanti offrendo venti milioni di euro, che i rossoneri hanno respinto chiedendo almeno dieci in più.

