Che tempo ci aspetta? Sottocorona | Non è una novità Le previsioni

Il meteo di questa settimana non riserva grandi sorprese: con le previsioni di Paolo Sottocorona si conferma che, anche se sulle zone alpine e prealpine ci saranno piogge leggere per tutta la giornata, le altre aree godranno di cieli sereni o poco nuvolosi. Un quadro che rassicura e prepara al miglioramento in vista di domani, domenica 8 giugno, quando il tempo si farà ancora più stabile.

"Non è una cosa nuova". Paolo Sottocorona è partito oggi dalla notizia meno piacevole, anticipando che sulle zone alpine e prealpine ci saranno precipitazioni "in prevalenza deboli" ma che dureranno "tutta la giornata". Tuttavia, "in pianura al Nord, al Centro e al Sud" si può stare tranquilli: il cielo sarà "sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata". Domani, domenica 8 giugno, si va verso un miglioramento: si indeboliranno anche le precipitazioni sul settore di Nord-Ovest. "Qualche fenomeno di una certa consistenza ma molto isolato" si registrerà nella parte Centro-Orientale. Nella giornata di lunedì 9 giugno, poi, bisognerà tenere d'occhio l'area dell'Abruzzo, dove l'instabilità "inizierà ad avere un pochino di consistenza in più" e dove aumenterà la possibilità di "qualche pioggia".

