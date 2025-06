Che cosa sappiamo del presunto arresto di Khaby Lame a Las Vegas

Le voci su un presunto arresto di Khaby Lame a Las Vegas stanno infiammando il mondo dei social. Il celebre TikToker italiano, noto per i suoi 160 milioni di follower, sarebbe stato fermato per presunte irregolarità migratorie, secondo un influencer conservatore vicino a Barron Trump. La notizia, diffusa da Bo Loudon su X, ha sollevato molte domande e curiosità. Ma cosa c’è di vero? Attualmente si trova...

Khaby Lame il tiktoker italiano con oltre 160 milioni di follower, sarebbe stato fermato negli Stati Uniti per presunta irregolarità con le norme migratorie. A rivelarlo Bo Loudon, giovane influencer conservatore vicino a Barron Trump, che ha diffuso la notizia tramite un post su X, descrivendo Lame come una «star di TikTok di estrema sinistra ». Secondo quanto riportato, il 25enne sarebbe stato trattenuto a Las Vegas e attualmente si troverebbe sotto la custodia dell'Ice, l'agenzia federale che si occupa del controllo migratorio, presso il centro di detenzione situato a Henderson, in Nevada. Dall'entourage di Lame non è arrivata finora alcuna conferma ufficiale.

