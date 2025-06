Che caos a Mediaset | Federica Panicucci fuori da Mattino 5 Myrta Merlino addio a Pomeriggio 5 chi le sostituisce?

Il panorama di Mediaset sta vivendo un momento di grande fermento, tra addii e sostituzioni che scuotono le certezze del pubblico. Federica Panicucci e Myrta Merlino sembrano pronte a lasciare le loro posizioni di rilievo: quali saranno i volti che prenderanno il loro posto e come cambierà il volto dei programmi più amati? È un vero e proprio cambio di guardia che promette di rivoluzionare le dinamiche dell’azienda televisiva. Rimani con noi per scoprire tutte le novità!

Federica Panicucci e Myrta Merlino sarebbero in procinto di salutare Mediaset. Chi ci sarà dopo di loro? Vento di cambiamenti e confusione in casa Mediaset! Due prime donne di Canale 5 pare stiano preparando le valigie per lasciare libera la loro poltrona a chi? E, soprattutto, chi sono e dove andranno? Stiamo parlando di Federica Panicucci e di Myrta Merlino: la prima dice addio a Mattino 5, mentre la seconda a Pomeriggio 5. Chi ci sarà dopo di loro? Scopriamo tutto di seguito! Dove andrà Federica Panicucci?