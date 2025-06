Chad Stahelski spiega cosa sbagliano i film sui supereroi nelle scene d’azione

Chad Stahelski, il genio alle spalle di John Wick, svela cosa manca spesso nelle scene d’azione dei film sui supereroi. Secondo lui, molte produzioni Marvel e DC si perdono in effetti speciali e CGI, trascurando l’importanza di coreografie realistiche e di un combattimento che coinvolga emotivamente lo spettatore. Scaraventando gli spettatori nel cuore dell’azione, i film sui supereroi potrebbero davvero elevarsi, ma spesso non sfruttano appieno il loro potenziale.

Il creatore di John Wick, Chad Stahelski, spiega perché le scene d’azione dei supereroi spesso non riescono a raggiungere il loro pieno potenziale nei film della Marvel e della DC. I film Marvel e DC hanno presentato decine di scene d’azione che vanno da sequenze di combattimento ordinarie a battaglie straordinarie come l’intensa scena finale di Avengers: Endgame e il combattimento nel magazzino di Batman in Batman v Superman: Dawn of Justice. Tuttavia, le scene d’azione nel genere dei supereroi non sono note per la loro coerenza. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

