Cgia primo weekend del 2025 liberi dalle tasse

Il primo weekend del 2025 senza tasse è ormai realtà, secondo la Cgia, che celebra questa giornata come il "Tax Freedom Day". Dall’analisi dell’Ufficio studi emerge che, in teoria, da ieri i cittadini italiani sono liberi dal peso fiscale, segnando un momento di sollievo e opportunità. Ma cosa significa davvero questa data per il nostro Paese? È un segnale di speranza o un semplice dato statistico? La risposta nelle prossime righe.

"Quello che ci apprestiamo a trascorrere è il primo fine settimana del 2025 liberi dalle tasse": lo comunica la Cgia (Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato) che, citando l’annuale elaborazione compiuta dal suo Ufficio studi, spiega come proprio ieri sia "scoccato, ovviamente in linea puramente teorica, il giorno di liberazione fiscale o, come lo chiamano negli Stati Uniti, il tax freedom day". Dunque, ha sottolineato ancora la Cgia, "dopo ben 156 giorni dall’inizio di quest’anno, sabati e domeniche compresi, il contribuente medio ha terminato di lavorare per pagare l’armamentario fiscale italiano che, in particolare, è costituito dall’Irpef, dall’Ires, dall’Irap, dall’Iva, dalle addizionali, dai contributi previdenziali, dalle tasse locali, etc". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Cgia, "primo weekend del 2025 liberi dalle tasse"

