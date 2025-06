Cessate il fuoco! Stop the war E vo gridando pace! E vo gridando amor! | il Teatro alla Scala lancia un messaggio di pace per la Palestina

Nel cuore di Milano, il Teatro alla Scala si fa palcoscenico di un messaggio universale di pace e speranza. Prima della rappresentazione di “Siegfried”, lavoratori e artisti hanno lanciato un forte appello contro la guerra in Palestina, con parole che attraversano confini e culture. Un gesto semplice ma potente, che invita tutti noi a riflettere sul valore della pace. Perché la musica può diventare voce di un mondo più giusto e solidale.

Al Teatro alla Scala i eri sera, 6 giugno, la rappresentazione del “ Siegfried” di Richard Wagner è stata anticipata da un toccante messaggio per la pace per la Palestina, promosso dai lavoratori del teatro milanese. Prima dell’inizio dello spettacolo, con la direzione musicale di Simone Young e Alexander Soddy, sul sipario sono apparse alcune frasi come “Cessate il fuoco!”, “Stop the war!” e “E vo gridando: pace! E vo gridando: amor! “. Quest’ultima citazione è tratta dal Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi, dove il Doge di Genova, nel primo atto, lancia un accorato invito alla pace e all’amore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Cessate il fuoco! Stop the war. E vo gridando pace! E vo gridando amor!”: il Teatro alla Scala lancia un messaggio di pace per la Palestina

