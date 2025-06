Cesena | Caccia al nuovo direttore sportivo tra Fusco Stefanelli e Rinaudo

Il Cesena si trova al centro di un’attesa emozionante: la scelta del nuovo direttore sportivo tra Fusco, Stefanelli e Rinaudo. Dopo l’addio ufficiale di Fabio Artico, i tifosi sono ansiosi di conoscere il volto che guiderà il mercato e la crescita della squadra. La decisione, ormai imminente, segnerà un nuovo capitolo per i bianconeri e il loro futuro in campo. Ma quale sarà la svolta che cambierà le sorti del club?

Nuova stagione, nuovi protagonisti in arrivo. Oramai noto l’addio con il ds Fabio Artico – l’ufficialità però sarebbe slittata a lunedì (era prevista per oggi) – il Cesena è ancora a caccia di un sostituto. Da giorni si rincorrono nomi. Dopo la decisione di Giorgio Zamuner di andare al Vicenza, pareva fossero rimasti in corsa i soli Filippo Fusco e Stefano Stefanelli, con il primo favorito sul secondo e viceversa, a giorni alterni. Ma non è così: è tornato alla ribalta anche il nome di Leandro Rinaudo, uno dei primi profili attenzionati insieme a quello di Magalini. Ed occhio anche a nuovi nomi che potrebbero ancora emergere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it