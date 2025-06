Cesc Fabregas resta al Como | accelerata sul mercato con Yeremay Hernández e Perin

Cesc Fabregas resta al Como, portando nuova linfa al mercato lariano. La conferma dell’allenatore spagnolo, ancora in attesa di firma definitiva sul rinnovo, apre la strada a importanti rinforzi, tra cui il promettente Yeremay Hernández e Perin. La società è pronta a rafforzare la rosa, puntando su giovani talenti per rilanciare il club. Il futuro del Como si fa sempre più entusiasmante e ricco di possibilità.

La conferma di Cesc Fabregas alla guida del Como può dare un’accelerata al mercato dei lariani. L’allenatore spagnolo, però, non ha ancora firmato il ritocco del contratto, che passerà dal milione di euro l’anno a cinque. A breve la società ufficializzerà l’accordo, poi arriveranno i rinforzi. Il primo potrebbe essere Yeremay Hernández, attaccante del Deportivo La Coruna, 15 gol nell’ultima serie B spagnola. Il Como si sta muovendo anche per Perin (nella foto), dopo il ritiro di Reina e la probabile cessione di Vigorito. Sarà infatti necessario operare anche sul mercato nazionale. Per regolamento servono almeno quattro giocatori di scuola italiana in ros: dopo il ritiro di Iovine e la scontata cessione di Dossena, ne servono almeno altri due. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net