Cerno | ma quali referendum sono le primarie del centrosinistra a spese nostre | VIDEO

Benvenuti nell'Italia dei referendum e delle primarie del centrosinistra, spesso al centro di polemiche e contraddizioni. In un clima di attesa e speranza, gli elettori sono chiamati a decidere sul futuro del Paese, tra promesse e realt√†. Ma quanto pesano davvero le questioni sollevate? √ą un momento cruciale per la nostra democrazia, e le risposte saranno determinate dalle urne.

Benvenuti nell'Italia del referendum sul Jobs Act, promosso dal partito che ha fatto il Jobs Act. √ą solo una delle contraddizioni della consultazione elettorale dell'8 e 9 giugno promossa dal centrosinistra. Si spera che le cabine elettorali siano meno affollate di quelle degli stabilimenti balneari e che il quorum non venga raggiunto. Il Pd √® talmente¬†interessato ai temi del lavoro che sottopone all'attenzione¬†costituzionale degli italiani, che invece va in piazza per Gaza. Ma perch√© c'√® questo referendum?¬†Dovremmo¬†chiederlo a Maria Rosaria Boccia e alla Influencer che ha reso famosa a Roccaraso, perch√© abbiamo scoperto che sono le nuove¬†testimonial del centrosinistra in piazza e che vogliono fare politica nel campo largo, che pare abbia vietato¬†ai militanti del partito democratico¬†riformisti di parlare fino a marted√¨. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Cerno: ma quali referendum, sono le primarie del centrosinistra a spese nostre | VIDEO

