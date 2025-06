Cercasi cervello per risparmio italiano | dove sbagliamo con i nostri soldi

Cercasi cervello per risparmio italiano: dove sbagliamo con i nostri soldi? Nel 2024, la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane ha superato i 6.069 miliardi di euro, una cifra impressionante che supera il debito pubblico. Ma allora, perché spesso fatichiamo a gestire al meglio questa montagna di risorse? La risposta sta nelle scelte quotidiane e nelle strategie di investimento. È ora di capire come proteggere e far fruttare ciò che abbiamo...

Nel 2024, secondo l’ultimo rapporto della Banca d’Italia, la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane ha sfondato quota 6.069 miliardi di euro. Avete letto bene: sei trilioni, con la “T” maiuscola. Una montagna di soldi che supera ampiamente il debito pubblico nazionale. Roba da far impallidire qualsiasi ministro dell’Economia, e da far venire l’acquolina in bocca a banche, promotori, fondi e chiunque abbia un prodotto finanziario da piazzare. Negli ultimi 15 anni questa ricchezza è cresciuta del 57%, e viene naturale pensare: “Beh, allora siamo messi bene!”. Peccato che essere “ricchi” non voglia dire automaticamente essere protetti, né tantomeno consapevoli nella gestione del proprio denaro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cercasi cervello per risparmio italiano: dove sbagliamo con i nostri soldi

