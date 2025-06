C’era una volta la barbabietola tricolore | Ma il nostro zucchero ha ancora un futuro

C'era una volta la barbabietola tricolore, simbolo di un passato agricolo e industriale che ha segnato la nostra regione. Oggi, gli zuccherifici raccontano ancora storie di progresso e sfide, tra musei, riqualificazioni urbane e abbandono. Sono testimoni silenziosi di un capitolo importante della nostra storia sociale ed economica. Scopriamo insieme come questi luoghi ricchi di memorie possano rinascere e continuare a parlare di noi.

Uno è diventato un museo; altri sono stati - o saranno - oggetto di interventi più o meno ambiziosi di riqualificazione urbana; i più versano in uno stato di totale abbandono e restano testimoni silenziosi di un capitolo importante della storia sociale ed economica della nostra regione. Parliamo degli zuccherifici, gli stabilimenti per la trasformazion della barbabietola da zucchero: per circa un secolo, tra la fine dell’Ottocento e l’ultimo scorcio del Novecento, l’industria saccarifera è stata una risorsa di indubbio valore per l’economia emiliano-romagnola. L’ Emilia-Romagna è la regione d’Italia che più ha investito e beneficiato dalla coltivazione della barbabietola da zucchero, seguita a ruota dal Veneto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it