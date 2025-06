Centrosinistra in piazza per Gaza oggi manifestazione Pd-M5S e Avs

Oggi Roma si anima con una grande manifestazione del centrosinistra per Gaza, un momento di solidarietà e indignazione che coinvolge circa 50mila cittadini. Organizzato da Pd, M5S e Alleanza Verdi Sinistra, il corteo partirà da piazza Vittorio alle 14, culminando in un rassemble presso piazza San Giovanni con interventi dei principali leader di opposizione. È un'occasione per far sentire forte la voce della società civile e promuovere un impegno condiviso per la pace e i diritti umani.

(Adnkronos) – Il centrosinistra scende in piazza oggi, sabato 7 giugno, per Gaza a Roma. Sono attese circa 50mila persone. Il corteo, organizzato da Pd-M5S e Alleanza verdi sinistra, che partirà alle 14 da piazza Vittorio per arrivare a piazza San Giovanni. Qui dal palco interverranno i leader di opposizione Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: Piazza Centrosinistra Gaza Manifestazione

Referendum abrogativi 2025, comitati chiamano in piazza il centrosinistra: “Quorum raggiungibile” - A venti giorni dal voto, i comitati chiamano in piazza il centrosinistra per sostenere i referendum abrogativi 2025, ritenuti raggiungibili grazie all’appoggio di Cgil, sindacati, associazioni e partiti.

#Gaza “Fermare il massacro” Il centrosinistra prepara una manifestazione per Gaza. Era ora https://repubblica.it/politica/2025/05/26/news/manifestazione_gaza_centrosinistra-424628938/?ref=RHLF-BG-P1-S5-T1-RIAPERTURA%7C… Partecipa alla discussione

#Renzi sulla manifestazione di Milano "su #Gaza": - venite con le bandiere di #Israele - storia di un ostaggio israeliano - politici fieri di essere amici di Israele - Israele ha il diritto e il dovere di esistere - come la Segre, non diremo mai che è in atto un #genocidi Partecipa alla discussione

Centrosinistra in piazza per Gaza, oggi manifestazione Pd-M5S e Avs - Quella nella Capitale è stata organizzata da Pd-M5S e Avs, mentre ieri a Milano c'è stata quella di Azione e Italia Viva ... adnkronos.com scrive

A Roma la piazza per Gaza, attesi in 50mila. Sul palco Foa e Jebreal, Acli e Arci, Lerner e i 4 leader - Individuare i relatori che saliranno sul palco è stata una decisione meditata a lungo dai leader del centrosinistra, che rinunciano ai nomi di ... Scrive huffingtonpost.it

Schlein e Conte in piazza per Gaza, mentre la sinistra si divide tra polemiche e timori di infiltrazioni - Elly Schlein , segretaria del Pd, ha spiegato le ragioni della manifestazione odierna a Roma , sottolineando come la mobilitazione nasca da un percorso parlamentare culminato in una mozione unitaria. Da informazione.it

Leader centrosinistra uniti: In piazza per Gaza, contro crimini Netanyahu e complicità del governo