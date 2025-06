Centrosinistra in piazza per Gaza oggi manifestazione Pd-M5S e Avs a Roma

Oggi Roma si anima con una grande manifestazione del centrosinistra, unendo migliaia di cittadini e leader politici per chiedere pace e solidarietà a Gaza. Più di 50mila persone si riuniranno alle 14 in piazza Vittorio, percorrendo le strade verso piazza San Giovanni, dove si ascolteranno gli interventi di Elly Schlein, Giuseppe Conte e altri protagonisti dell’opposizione. Una mobilitazione che sottolinea l’importanza di unire le voci per una causa fondamentale.

(Adnkronos) – Il centrosinistra scende in piazza oggi, sabato 7 giugno, per Gaza a Roma. Sono attese circa 50mila persone. Il corteo, organizzato da Pd-M5S e Alleanza verdi sinistra, che partirà alle 14 da piazza Vittorio per arrivare a piazza San Giovanni. Qui dal palco interverranno i leader di opposizione Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Centrosinistra in piazza per Gaza, oggi manifestazione Pd-M5S e Avs a Roma

