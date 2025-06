Centrosinistra diviso in piazza per Gaza oggi è allerta sicurezza

Oggi il centrosinistra si mobilita in piazza per Gaza, un gesto di solidarietà e unità in un momento di forte tensione internazionale. Con circa 50mila persone attese a Roma e un'altra manifestazione a Milano, la protesta sottolinea l'importanza di una posizione condivisa. Tuttavia, l'atmosfera di fervore si accompagna all’allerta sicurezza, testimoniando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire che queste occasioni di espressione democratica si svolgano senza incidenti. È un segnale potente di come la partecipazione civica possa influenzare il dibattito globale.

Centrosinistra in piazza per Gaza oggi, alla vigilia della tornata referendaria di domenica e lunedì. A Roma sono attese 50mila persone per la manifestazione promossa da Pd, M5S e Avs. In serata invece a Milano ci sarà l'evento "Due popoli, due Stati, un destino" promosso da Azione, Italia Viva e.

