Centro Erika Lavezzola | dalla Terza Categoria alla Promozione in tre anni

Il Centro Erika Lavezzola ha scritto una vera e propria favola calcistica, passando dalla Terza Categoria alla promozione in soli tre anni. Un'impresa che ha sorpreso tutti, considerando che l’obiettivo iniziale era raggiungere la Prima Categoria in cinque anni. Ora, con la determinazione di arrivare in Due anni, il club si conferma come una realtà in rapida ascesa, nata nel 2017 per valorizzare il settore giovanile e destinata a grandi traguardi.

Si erano dati cinque anni per arrivare in Prima Categoria, invece ce l’hanno fatta in tre. A questo punto, l’obiettivo del Centro Erika Lavezzola è la Promozione in due anni. E per una societĂ affiliata soltanto nel 2021 è davvero tanto, anche perchĂ© all’inizio, nel 2017 il club era nato solo per lavorare sul settore giovanile. "Abbiamo iniziato con cinque Primi Calci – racconta il diesse e tra i fondatori, Paolo Pipitone – poi con la sparizione del Lavezzola abbiamo iniziato a far giocare i piccoli concittadini. Tre stagioni fa, su richiesta dei nostri giovani allenatori, abbiamo creato la prima squadra, iscrivendola al campionato di Terza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Centro Erika Lavezzola: dalla Terza Categoria alla Promozione in tre anni

