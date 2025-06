Centri estivi pubblicate le graduatorie definitive Scaramagli | Opportunità educativa preziosa

Scopri subito le opportunità di un’estate ricca di crescita e divertimento per i più piccoli: sono ufficialmente online le graduatorie definitive e le assegnazioni dei posti per i centri estivi pubblici. Un’occasione educativa preziosa che garantisce momenti di socializzazione, apprendimento e gioco. Con le liste d’attesa aggiornate, i genitori possono pianificare al meglio un mese di luglio all’insegna della scoperta e del sorriso.

Sono online le graduatorie definitive e le assegnazioni dei posti per i Centri ricreativi infanzia comunali e i Centri ricreativi estivi statali per il mese di luglio. I documenti comprendono anche le relative liste d'attesa, aggiornate dopo l'esame dei ricorsi e le verifiche d'ufficio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Centri estivi, pubblicate le graduatorie definitive. Scaramagli: "Opportunità educativa preziosa"

In questa notizia si parla di: Centri Estivi Graduatorie Definitive

Il Comune stanzia 640mila euro per i centri estivi: "A breve l’avviso per il catalogo 2025" - La giunta comunale di Bari ha deciso di investire 640mila euro nei centri estivi per il 2025, approvando una variazione al Piano Economico di Gestione.

CENTRI ESTIVI 2025 - GRADUATORIE DEFINITIVE Hai fatto domanda di ammissione al centro estivo comunale per tua figlia o tuo figlio? Verifica la tua posizione nelle graduatorie definitive approvate https://bit.ly/4kSguas Partecipa alla discussione

Arzachena, centro ricreativo estivo: ufficializzate e graduatorie definitive - Parte dal 1° luglio, anche quest’anno, il Centro ricreativo estivo comunale (servizio semi-residenziale stagionale per minori) che però accoglierà 100 bambini a fronte degli 80 previsti. E si svolgerà ... Da msn.com

Centri estivi 2025 a Ferrara: pubblicate le graduatorie definitive e assegnati i posti per Cri e Cre - Sono online, sul sito www.comune.ferrara.it/edufe, le graduatorie definitive e le assegnazioni dei posti per i Centri Ricreativi Infanzia (CRI) comunali e i Centri Ricreativi Estivi (CRE) statali per ... Segnala cronacacomune.it

Centro estivo “Le Mimose”: online le graduatorie provvisorie - FOLLONICA – Si comunica che sul sito istituzionale del Comune di Follonica sono state pubblicate le graduatorie provvisorie del centro estivo 2025, disponibili in calce al seguente indirizzo https://w ... Lo riporta msn.com