Centri estivi | 1 800 in attesa Boom di richieste

L’estate si avvicina e il fermento per i centri estivi a Milano non si ferma: sono già oltre 4.000 i bambini iscritti, con più di 1.000 in lista d’attesa, segno di un crescente entusiasmo e bisogno di spazi di svago e crescita. La domanda supera di gran lunga l’offerta, rendendo questi mesi un vero e proprio boom di richieste. Ecco cosa sta accadendo nel panorama dei centri estivi milanesi, tra opportunità e sfide da affrontare.

Boom di domande per i centri estivi del Comune di Milano: sono 2.300 in più rispetto a un anno fa a chiedere un posto nelle 32 scuole che li ospitano. Ad oggi sono 4.004 i bambini iscritti e 1.008 sono in lista d’attesa. C’è chi fa più turni: gli “slot“ temporali disponibili - tutti assegnati - sono 8.962, divisi sui tre periodi. A questi numeri vanno aggiunti quelli per le case vacanza: in questo caso gli iscritti sono 2.325 e 1.352 in lista d’attesa. "Rispetto allo scorso anno il Comune ha rafforzato la sua offerta avendo registrato un aumento significativo delle richieste da parte delle famiglie, con oltre 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In questa notizia si parla di: Attesa Centri Estivi Boom

Sanità, tagli alle strutture private: il rischio è che aumentino le liste d'attesa dei centri convenzionati - Nell'era dei continui cambiamenti in sanità, i recenti tagli alle strutture private potrebbero far lievitare le liste d'attesa nei centri convenzionati.

Centri estivi comunali “salvezza” per 4 mila bambini (con mille in attesa). Privati sempre più cari - Scavuzzo: “Offerta rafforzata”. Gli oratori coprono un’altra parte del bisogno ed esplodono i costi delle strutture indipendenti ... Da milano.repubblica.it

Boom dei centri estivi, molti in lista d'attesa: prezzi da 70 euro fino a 200 - Sono circa 3.500 i bambini e ragazzi iscritti alle attività proposte da parrocchie ed enti privati e molti altri sono in lista d’attesa. Venti i centri estivi convenzionati con Palazzo Moroni ... Lo riporta ilgazzettino.it

CENTRI ESTIVI, TOLIO: «UN BOOM DI ISCRIZIONI SUPERIORE ALLO SCORSO ANNO» | 11/07/2021