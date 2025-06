Centri benessere irregolari sequestri per oltre un milione | sospesi due olistici e un salone in casa

Nel cuore di Reggio Calabria, i carabinieri del Nas hanno messo a segno un blitz senza precedenti, sequestrando centri benessere irregolari per oltre un milione di euro e sospendendo due strutture olistiche e un salone in casa. Un’operazione decisa e severa che ribadisce il nostro impegno contro pratiche irregolari e rischi per la salute. La tutela dei clienti e della legalità sono priorità assolute: il controllo continuerà senza sosta.

Controlli serrati e tolleranza zero: a maggio 2025, i carabinieri del Nas di Reggio Calabria hanno condotto un’operazione a tutto campo nei confronti di centri estetici e benessere, nell’ambito di un piano nazionale voluto dal comando carabinieri per la tutela della salute di Roma. Nel mirino. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Centri benessere irregolari, sequestri per oltre un milione: sospesi due "olistici" e un salone in casa

