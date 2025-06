Cellulari vietati alle scuole superiori una preside ‘sconsolata’ | Una piaga che impedisce di fare lezione Gli studenti in bagno solo per controllare il telefono I genitori? Li chiamano mentre sono in classe

Cellulari vietati alle scuole superiori, una preside ‘sconsolata’: “Una piaga che impedisce di fare lezione”. Gli studenti, distratti dai telefoni, usano i bagni solo per controllare i messaggi, mentre i genitori chiamano durante le ore di lezione. Il ministro Giuseppe Valditara annuncia un'estensione del divieto anche per le superiori, un passo deciso verso un ambiente scolastico più concentrato e meno disturbato. Ma questa misura sarà davvero la soluzione ai problemi di disciplina e attenzione?

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato l'estensione del divieto di utilizzo dei cellulari anche alle scuole superiori dal prossimo anno scolastico. La misura, già in vigore per primarie e secondarie di primo grado, rappresenta un ulteriore passo verso una regolamentazione più stringente della tecnologia in ambito educativo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Cellulari Scuole Superiori Vietati

Divieto di cellulari nelle scuole Ue: proposta estesa fino ai 14 anni - Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato la proposta di bandire i cellulari dalle scuole dell'Unione Europea per gli studenti fino a 14 anni.

Cellulari vietati anche alle superiori: la proposta di Valditara e il sostegno dell’Europa https://scuolainforma.news/cellulari-vietati-anche-alle-superiori-la-proposta-di-valditara-e-il-sostegno-delleuropa/… via @Scuolainforma Partecipa alla discussione

Ma a quelli che esultano per il divieto dei cellulari a scuola, glielo vogliamo dire che sono già vietati? E a #Valditara glielo vogliamo dire che sta vietando una cosa che aveva già vietato lui stesso un anno fa? (quando tra l'altro era già vietata) Partecipa alla discussione

Scuola, Valditara: "Stop agli smartphone anche alle superiori dal prossimo anno scolastico" - "Per il prossimo anno scolastico noi vorremmo vietare l'uso dei cellulare anche per le scuole superiori". Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Firmeremo nelle prossime sett ... Secondo msn.com

Scuola, Valditara: vietati i cellulari alle superiori dal prossimo anno - Dal prossimo anno scolastico l’uso dei cellulari potrebbe essere vietato anche nelle scuole superiori. Ad annunciarlo è stato proprio Giuseppe Valditara, ... Lo riporta dailynews24.it

Valditara, stop a cellulari a superiori dal prossimo anno - "Una notizia in anteprima: per il prossimo anno scolastico noi vorremmo vietare l'uso dei cellulare anche per le scuole superiori". Lo ha annunciato il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe V ... Da msn.com