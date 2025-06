Cellulari e taglierino in carcere | indagato il minorenne assassino di Santo Romano

Una vicenda che scuote le solide mura delle carceri minorili italiane: un 17enne, condannato per l’omicidio di Santo Romano, si trova al centro di due indagini che lo coinvolgono per aver utilizzato cellulari e un taglierino all’interno di strutture come Airola e Casal Del Marmo. Una serie di rivelazioni inquietanti che sollevano importanti questioni sulla sicurezza e il controllo nelle carceri minorili. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda.

Due inchieste vedono coinvolto il 17enne condannato per l'omicidio di Santo Romano: avrebbe usato telefoni cellulari nei carceri minorili di Airola e Casal Del Marmo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

