C’è una tigre morta in acqua a Fiumicino | cosa c’è di vero nel video virale

Un video virale su una misteriosa tigre morta in acqua a Fiumicino ha fatto il giro del web, scatenando curiosità e polemiche. Ma cosa c’è di vero dietro queste immagini? La realtà è ben diversa da quanto sembra: si tratta di un esemplare della rara sottospecie dell’Amur, che non vive in Italia. Scopriamo insieme la verità su questa vicenda e sfatiamo i miti che circolano online.

